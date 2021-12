Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Tudor Popescu a sutinut, vineri seara, la Digi24, ca cererea Patriarhiei catre autoritați de a nu introduce certificatul COVID pentru clerici și credincioși i se pare corecta. „Sunt de acord, mi se pare corecta aceasta prevedere, ca sa nu se ceara certificat verde la biserica. E corect. De…

- "Cred ca pentru orice roman este o zi adevarata, o zi de sarbatoare. Este o zi in care trebuie sa fim mai uniti decat oricand, in care trebuie sa ne aducem aminte de cei care au putut sa faca posibil acest miracol - unirea romanilor. Sa ne gandim la militarii romani care si-au dat viata de-a lungul…

- Artista a susținut ca s-a temut sa ajunga in spitalele din Romania și ca a primit recomandari de la urmaritorii sai sa se adreseze lui Gigi Becali sau medicului Flavia Grosan, cea care a avut mai multe declarații controversate la adresa noului coronavirus.„Am primit foarte multe scheme de tratament…

- Bobby Paunescu a vorbit, duminica seara, la B1 TV, despre actuala criza politica și despre propunerea de premier."Singura soluție e sa existe un prim ministru acceptat de populație, un cadru militar. Iata ce atacuri sunt la adresa dansului. Oamenii aștia (n.r. care il ataca pe Nicolae Ciuca) sunt inconștienți,…

- "Eu cred ca pentru toți romanii, ziua 25 oct inseamna, in primul rand, sacrificiul militarilor in decursul vremilor, și venind mai apropiat, a celor care și-au dat viața in Razboiul de Independența din 1877, in Primul Razboi Mondial, in celebrele lupte de la Marașești, Maraști și Oituz și pana la eliberarea…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu a declarat vineri seara, la Digi24, ca nu poate fi ințeleasa prevederea din Hotararea CNSU privind noile restricții care vor intra in vigoare din 25 octombrie, decizie aprobata in ședința de Guvern, prin care in biserica, spre deosebire de alte instituții, nu este nevoie…

- Inaltpreasfințitul Ciprian este primul ierarh din Romania care reacționeaza la dezvaluirile facute de jurnaliștii de la Recorder , intr-un documentar incendiar despre modul in care se invart banii in sistemul bisericesc, despre influențe politice și alți ierarhi. In prelegerea sa de la finalul slujbei…

- Patriarhia Romana a reacționat vineri, 8 octombrie, in urma dezvaluirilor facute de jurnaliștii Recorder legate de lucrarile la Catedrala Mantuirii Neamului și a numit instituțiile de la care Biserica a cerut bani ”respectand intocmai normele legale”. Reprezentanții bisericii considera ancheta drept…