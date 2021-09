Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Național al IMM-urilor din Romania a realizat in perioada 26.08-03.09.2021 un sondaj pentru a identifica opinia antreprenorilor cu privire salariul minim brut pe țara 2022. Astfel, in urma sondajului realizat, la care au raspuns 1108 antreprenori, au rezultat concluziile de mai jos. 1. In…

- ANPC a amendat Raiffeisen Bank pentru ca banca "a marit ilegal dobanzile" Foto: pixabay.com. Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a amendat Raiffeisen Bank cu 100.000 de lei pentru ca banca a marit ilegal dobânzile. ANPC a dispus suspendarea activitatii bancii…

- In raportul UNICE au fost incluse 163 de state, iar Romania ocupa locul 102 la riscurile climatice pentru copii.,,In ceea ce privește pilonul din Indice reprezentat de șocurile climatice și de mediu, Romania are un scor de 5,4 (severitate medie) și un scor de 2,5 in privința pilonului vulnerabilitații…

- Imediat dupa inceperea sesiunii parlamentare, PSD va propune mai multe amendamente la Legea consumatorului vulnerabil care a fost adoptata de Senat și se afla in dezbatere la Camera Deputaților. -Intrarea in vigoare a Legii consumatorului vulnerabil dupa 30 de zile de la adoptarea ei și nu in septembrie…

- Romania #LOR: lapte și miere. Romania #REALA: ❗️benzina: 6 lei, ❗️curent: +25%, ❗️gaz: +20%. Asta cum suna, Florin Cițu? Tot bine?Mesajul scurt, tipic pentru Florin Cițu vine ca urmare fireasca a situației economice extraordinare anunțata la ceas de seara de premier și care i-a facut pe romani “eroii”…

- Consiliul National al Audiovizualului a sanctionat, miercuri, cu amenzi de 15.000 de lei si 10.000 de lei si cu o somatie publica postul de televiziune Romania TV din cauza incalcarii dreptului la propria imagine si nerespectarii principiului audiatur et altera pars, precum si a neasigurarii unei…

- Populatia activa a Romaniei era, in primul trimestru al anului, de 8,132 de milioanede persoane, din care 7,636 de milioane de persoane erau ocupate si 496.000 persoane erau someri, arata datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS).

- Furnizorul german de componente pentru industria auto Continental va inchide fabrica de sisteme de inducție din Nadab (Arad) și va transfera operațiunile spre fabrica de furtunuri din cauciuc de incalzire/racire din Carei (Satu Mare). Transferul este argumentat prin scaderea cererii de anumite produse…