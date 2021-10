Stiri pe aceeasi tema

- Angajații romani care au fost nevoiți sa lucreze mai mult de acasa in ultimele 18 luni din cauza pandemiei doresc sa revina la birou, in condițiile in care mai mult de jumatate dintre aceștia asociaza revenirea la birou cu „intoarcerea la normalitate” și resimt lipsa socializarii cu colegii, noteaza…

- A treia cea mai mare banca dupa active din Romania se pregateste pentru un viitor al muncii hibrid, in care angajatii vor putea lucra de acasa jumatate de saptamana, chiar daca activeaza in...

- Pentru a susține practicile flexibile de lucru necesare normalitații post pandemice, companiile de pretutindeni apeleaza la utilizarea tehnologiei digitale. Deși giganții tehnologici, precum Twitter și Facebook, au declarat public ca anumite categorii de angajați vor lucra de acasa definitiv, majoritatea…

- 85% dintre angajații romani considera ca este important sa lucreze intr-o cladire „sanatoasa”, iar aproape 96% cred ca standardele care certifica nivelul de reziliența al unei cladiri in fața...

- Grupul Amazon.com, cel mai mare retailer online din lume, nu se asteapta ca angajatii sai de tip corporate sa revina la munca de la birou pana la inceputul anului urmator, din cauza pandemiei de coronavirus, potrivit unui document intern consultat de Reuters. Conform acestui document, Amazon…

- Pe masura ce activitatea angajaților devine mai flexibila, in special in ceea ce privește locul de unde aceștia aleg sa și-o desfașoare, apar noi tendințe pe piața muncii, printre care posibilitatea de a lucra din afara orașului sau a țarii de domiciliu. Potrivit celui mai recent sondaj realizat pe…