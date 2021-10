Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de sambata spre duminica, 30 spre 31 octombrie, ceasurile se dau inapoi si ora 4.00 devine ora 3.00. Se incheie astfel orarul de vara, care a debutat in ultima duminica a lunii martie. Se revine la Timpul Legal Roman, ora Europei Orientale, iar diferenta fata de Timpul Universal GMT este…

- Cinci camioane pline cu tot felul de deșeuri au fost gasite de cei de la Garda de Mediu Timiș descarcand pe o platforma betonata din Lugoj. Actele insoțitoare nu erau bune, așa ca a fost anunțata poliția, iar gunoaiele vor fi trimise ”acasa”, adica in Italia și Slovacia. In data de 26 octmbrie, comisarii…

- Pe parcursul saptamanii trecute s-a desfașurat mobilitatea virtuala din cadrul proiectului ERASMUS+ „Roots and Wings”, proiect la care Școala Gimnaziala Speciala „Maria Montessori”, Bacau, este partenera alaturi de școli din Cehia, Norvegia, Suedia, Slovacia și Polonia. Aceasta mobilitate a fost coordonata…

- Preturile la locuinte (masurate prin Indicele preturilor locuintelor) au crescut cu 2,6% in zona euro si cu 2,7% in UE, in trimestrul doi din 2021, comparativ cu precedentele trei luni, arata datele publicate joi de Oficiul european pentru Statistica (Eurostat). Cele mai importante cresteri…

- Patru moldoveni cu vârste cuprinse între 35 și 50 de ani, doi din raionul Strașeni, iar alții doi din regiunea Transnistreana, au fost reținuți. Aceștia sunt suspecți de participarea la o grupare criminala de talie internaționala, specializat în savârșirea infracțiunilor…

- Turul Romaniei, una dintre cele mai prestigioase curse de ciclism rutier din sud-estul Europei și cel mai important eveniment ciclist internațional din țara in acest an, se va desfașura in perioada 31 august – 5 septembrie pe un traseu de peste 800 km, care va trece și prin Lugoj. Anul acesta…

