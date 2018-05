Stiri pe aceeasi tema

- Procesiune impresionanta in Harghita, unde peste o suta treizeci de mii de pelerini din intreaga lume au participat la ceremonia tradiționala de Rusalii, pe muntele Sumuleul Mic. Este cel mai mare pelerinaj al credinciosilor romano-catolici din Centrul si Estul Europei.

- Presedintele Ungariei, Ader Janos, si sotia sa, Anita Herczegh, participa sambata, la Sumuleu-Ciuc la pelerinajul catolic inchinat Fecioarei Maria, care are o traditie de peste 450 ani. La fel ca si in anii precedenti, familia prezidentiala ungara a venit in Romania in vizita privata,…

- E forfota mare in Harghita. Mii de credincioși se indreapta catre manastirea franciscana din Sumuleu Ciuc. Peste o suta de mii de pelerini sunt așteptați acolo la procesiunea romano-catolica de maine, considerata una dintre cele mai mari din sud-estul Europei.

- O femeie din Ungaria a fost ranita de urs in judetul Harghita Urs. Foto: pixabay.com. O femeie din Ungaria, sosita pentru pelerinajul romano-catolic organizat de Rusalii, a fost internata la Spitalului Judetean de Urgenta din Miercurea Ciuc dupa ce a fost ranita de un urs în timp…

- Peste 4.500 de situatii de urgenta au fost inregistrate in minivacanta de 1 Mai, pompierii intervenind pentru stingerea a 300 de incendii si pentru acordarea primului ajutor, informeaza Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.

- Aproximativ 5188 persoane au avut nevoie de intervenția serviciului de asistența medicala urgenta in zilele de 15 și 16 aprilie, perioada Paștelor Blajinilor. In acest sens, 25 de persoane au solicitat asistența medicala urgenta pe motiv de diverse intoxicații, printre care s-au inregistrat și copii.

- Stewarzii de pe stadionul Ion Oblemenco au intrat in forta peste galeria oaspete iar unul dintre ei a imprastiat gaze lacrimogene, scrie telekomsport.ro. Motivul este halucinant, fanii CFR-ului nu și-au respectat locurile de pe bilete și au vrut sa stea cu cateva trepte mai jos. Citeste si CSU…

- Proiectul de ordin care prevede ca asistenta medicala sa se acorde si prin intermediul cabinetelor medicale mobile a fost dezbatut, joi, la Bucuresti, acesta fiind destinat oamenilor din zonele defavorizate, care nu au acces la spitale.