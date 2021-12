90 de elevi au fost depistați pozitiv în prima zi de utilizare a testelor pe bază de salivă 90 de copii au fost depistați pozitiv, luni, in prima zi in care au inceput sa fie folosite testele pe baza de saliva, distribuite in școli. Insa modul in care sunt raportate datele provoaca numeroase controverse. Cei mai mulți elevi sunt testați acasa, de parinți, care trebuie sa anunțe un eventual rezultat pozitiv, dar nu exista o baza legala pentru ca informațiile transmise școlilor sa poata fi verificate. Pe de alta parte, sunt și parinți care refuza sa-și testeze copiii și nici macar nu au ridicat testele de la școala, conform ProTv.ro. Luni, 110 copii erau internați in spital, infectați… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

