- Secretarul de stat din Ministerul Sanatatii, dr. Andreea Moldovan, anunta ca aproximativ 90 de copii sunt internati in spitale, avand COVID-19, iar cinci dintre ei sunt intubati. Medicul a dat detalii despre cate paturi se terapie intensiva pentru copii sunt in tara si cat de grava este infectarea cu…

- Specialiștii din Sanatate se declara ingrijorați dupa ce in ultima luna, 30 de copii au fost diagnosticați cu sindrom inflamator multisistemic post-COVID. Secretarul de stat in cadrul Ministerului Sanatatii Andreea Moldovan a declarat ca acest fapt “da de gandit” si ca “mai avem niste surprize de aflat…

- Experții in Sanatate susțin ca Romania nu va putea evita cel de-al treilea val al pandemiei și ca este de așteptat ca acesta sa loveasca la sfarșitul lunii martie, inceputul lunii aprilie. Ei au atras atenția ca exista o foarte mare probabilitate ca tulpina britanica, dar și cea sud-africana a coronavirusului…

- Potrivit ultimelor date transmise de Ministerul Sanatații 600 de elevi care au participat fizic la orele de curs in perioada 8 – 17 februarie au fost confirmați pozitiv cu coronavirus, informeaza MEDIAFAX. Ca urmare a cazurilor de infectare, 542 de clase și- au suspendat cursurile in ultima saptamana,…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, și-a publicat, pe 5 februarie, declarația de avere, completata cu o zi inainte, pe 4 februarie, cand presa a observat ca este singurul ministru care nu și-a indeplinit aceasta obligație. Chiar daca nu a trecut NICIUN venit ianintea celui de la Ministerul Sanatații,…

- Ministerul Sanatații a dat, luni, explicații despre ce inseamna eficacitatea de 95% la un vaccin. „Eficacitate 95% nu inseamna, cum poate ar fi ușor de crezut, ca in 5% din cazuri vaccinul da greș și e inutil”, susțin reprezentanții ministerului. Potrivit Ministerului Sanatații, eficacitatea unui…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andreea Moldovan, a explicat cum se va face testarea COVID-19 in școli, in contexrtul in care autoritațile vor redeschide școlile pe 8 februarie. “Testele antigen rapid sunt relevante la persoanele care au simptome sugestive pentru COVID sau la contacti. La…