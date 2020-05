90 de bistrițeni, amendați în ultimele 24 de ore pentru că nu au respectat restricțiile militare Sancțiuni in valoare de circa 184.000 lei au fost aplicate de forțele de ordine, in ultimele 24 de ore, bistrițenilor care nu au respectat restricțiile de circulație. In ultimele 24 de ore, pe raza judetului nostru, au fost angrenati in activitati specifice 186 de politisti, 97 jandarmi și 25 de politisti locali, impreuna cu militari ai Brigazii 81 Mecanizata ”General GRIGORE BALAN” . Polițiștii au acționat pentru verificarea și depistarea persoanelor care se sustrag masurilor de izolare sau carantina, pentru fluidizarea circulației, escortarea convoaielor sau a coloanelor de auto. Astfel, au… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, pe raza judetului Bistrița-Nasaud, au fost angrenati in activitati specifice 211 politisti, 104 jandarmi și 43 de politisti locali, impreuna cu militari ai Brigazii 81 Mecanizata ”General GRIGORE BALAN”. Polițiștii au acționat pentru verificarea și depistarea persoanelor care…

- Forțele de ordine din Bistrița-Nasaud au aplicat, in ultimele 24 de ore, amenzi in valoare de peste 130.000 lei, cele mai multe fiind aplicate pentru nerespectarea ordinanțelor militare. Sancțiuni piperate au fost aplicate și pentru comerț ilicit, potrivit datelor transmise de Instituția Prefectului…

- Amenzi in valoare de peste 210.000 lei au fost aplicate duminica de catre forțele de ordine din Bistrița-Nasaud, cele mai multe pentru nerespectarea restricțiilor de circulație. In ultimele 24 de ore, pe raza judetului nostru, au fost angrenati in activitati specifice 233 de politisti, 88 de jandarmi…

- Doar cu puțin peste 50 de sancțiuni au fost aplicate, in ultimele 24 de ore, de forțele de ordine din Bistrița-Nasaud pentru nerespectarea restricțiilor de circulație, dar și pentru comerț ilicit. Valoarea totala a amenzilor este de peste 84.000 lei. In ultimele 24 de ore, pe raza judetului nostru,…

- Amenzi in valoare de peste 150.000 lei au fost aplicate de catre forțele de ordine din județul Bistrița-Nasaud, cele mai multe pentru nerespectarea resticțiilor de circulație, dar și cateva pentru comerț ilicit. In ultimele 24 de ore, pe raza judetului nostru, au fost angrenati in activitati specifice…

- In a doua zi de Paște, forțele de ordine din Bistrița-Nasaud au amendat 80 de persoane, pentru nerespectarea restricțiilor de circulație, valoarea totala a sancțiunilor cifrandu-se la circa 190.000 lei. In ultimele 24 de ore, pe raza judetului nostru, au fost angrenati in activitati specifice 366 de…

- Peste 100 de sancțiuni au fost aplicate de forțele de ordine din Bistrița-Nasaud, in ultimele 24 de ore. Valoarea amenzilor se cifreaza la peste 160.000 lei. In ultimele 24 de ore, pe raza judetului Bistrița-Nasaud, au fost angrenati in activitati specifice 305 politisti, 102 jandarmi și 41 de politisti…

- Trei bistrițeni au fost duși forțat in carantina, in ultimele 24 de ore, din cauza ca nu au respectat masura izolarii la domiciliu. In plus, ambii au fost amendați , in vor suprta și cheltuielile de carantinare. Alte peste 100 de persoane au fost amendate pentru ca nu au respectat restricțiile de circulație,…