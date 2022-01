9 superalimente de care ai nevoie pentru o imunitate de fier și o memorie extra Anemia, carenta de minerale sau vitamine din organism, care se manifesta printr-o stare de epuizare: slabiciune, ameteala, stari de nervozitate, pierderi de memorie, poate fi corectata si prin schimbarea regimului de viața intr-unul sanatos, nu doar printr-un tratament medicamentos. In cazul formelor grave este nevoie de indicațiile medicilor pentru un anumit tratament. Insa alimentația joaca cel mai important rol in orice situație. Deficitul de vitamina B12 poate provoca anemie, leziuni ale nervilor și poate chiar afecta memoria și produce reducerea atenției. Medicii nu testeaza in mod obișnuit… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Macrisul iepurelui (macrisul salbatic), mai mult decat macrisul comestibil, contine substante care il fac un remediu anticancerigen, in combinatie cu alte plante si extracte.Frunzele de macris contin caroten, vitaminele B1, B2 si PP, saruri minerale precum magneziu, fier, fosfor, sulf si siliciu, proteine,…

- O portie de broccoli (91 g) contine doar 30.9 calorii si asigura un procent de 9 % din necesarul zilnic de fibre (DZR). Datorita efectului tuturor nutrientilor, consumul de broccoli poate stimula repararea ADN-ului in celule si le poate opri sa devina canceroase, reduce riscul unui atac de cord prin…

- Suntem in sezonul racelilor, iar organismul nostru are nevoie de un sistem imunitar puternic pentru a putea face fața noilor condiții. Un mare aport in acest sens il au alimentele pe care le consumam zilnic. Pentru a putea face fața racelilor, trebuie sa-i aducem organismului un aport suplimentar de…

- Rodia este bogata in vitamina C, insa are si vitamina B5, vitamina A si vitamina E. In plus, are un continut bogat de calciu, potasiu si fier. Semintele de rodie sunt o importanta sursa de fibre.Rodia are de trei ori mai multi antioxidanti decat orice alt aliment bogat in antioxidanti. Aceste substante…

- Economie Inspectori DSVSA Teleorman și polițiști, in control in piețe și targuri de animale decembrie 6, 2021 11:58 O serie de controale in piețe și targuri de animale au fost intreprinse de inspectori DSVSA Teleorman, impreuna cu reprezentanți ai IPJ Teleorman, urmarindu-se verificarea respectarii…

- Patrunjelul conține mai multa vitamina C decat sucul de lamaie, spune nutritionistul Mihaela Bilic. Legumele sunt mult mai bogate in vitamina C comparativ cu fructele, iar campionul este nimeni altul decat banalul patrunjel, atrage atentia nutritionistul Mihaela Bilic. “Pentru ca ne aflam in plina pandemie…

- Portocalele sunt pline de vitamine. O singura portocala are in compozitie nu mai putin de 170 de substante fitochimice si peste 60 de flavonoide, compusi cu reale beneficii pentru sanatate. Potrivit American Heart Association, consumul zilnic de citrice, cum sunt portocalele, grepfrutul, mandarinele,…

- Este o planta ce conține aproape toate vitaminele și mineralele de care are nevoie corpul nostru, fiind folosita de secole pentru proprietațile sale. Mai mult, aceasta deține recordul mondial pentru planta cu cel mai mare conținut de antioxidanți și se spune ca previne mai mult de 300 de afecțiuni.Antioxidanții…