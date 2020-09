9 semne că ai o relație perfectă, chiar dacă nu crezi asta Este total firesc ca, din cand in cand, oamenii sa se indoiasca de relația lor și sa se intrebe daca este „așa cum ar trebui sa fie”. Familia ta poate fi diferita de familia in care ai crescut și acest lucru este, de asemenea, in regula. Experții au pareri diferite... The post 9 semne ca ai o relație perfecta, chiar daca nu crezi asta appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe 15 septembrie se implinesc 5 ani de la moartea lui Corneliu Vadim Tudor. Vaduva și fiicele sale primesc constant semne de la acesta. Familia ”Tribunului” a fost uitata de cunoscuți dupa moartea lui, spun tinerele. S-au implinit 5 ani de la moartea lui Corneliu Vadim Tudor. Vaduva sa inca il viseaza…

- Berbec In ceea ce privește pe nativii Berbec, incapacitatea lor de a-și prioritiza viața intr-un mod cat mai avantajos a adus intotdeauna la tensiuni intre dumneavoastra și partener. In acest sens, recomandat ar fi sa o lasați mai moale cu munca in urmatoarea perioada și sa petreceți mai…

- Un artefact arheoligic cunoscut sub numele de Harta Madaba poate confirma atestarea biblica, a susținut uimitor un expert in scripturi. Harta Madaba, sau harta mozaicului Madaba, este o imagine din secolul al VI-lea d.Hr. a Țarii Sfinte, despre care se crede ca este una dintre cele mai vechi portretele…

- Apariția focarelor de coronavirus in școli și gradinițe pare inevitabil. Experții in sanatate publica din Romania atrag atenția asupra pericolelor la care ar putea fi expuși copiii și elevii.

- Un scandal de corupție și șantaj rasuna in urma cu șase ani. Familia celui mai cunoscut interlop din Romania, Bercea Mondialu’, era acuzata ca l-a șantajat pe fratele președintelui Traian Basescu. Presiunile ar fi avut o miza, susțineau membrii familiei interlopului: sa-și recupereze cei 300 de mii…

- Organizația Mondiala a Sanatații recomanda amanarea vizitelor de rutina la stomatolog. Experții mai au nevoie de timp pentru a stabili care este riscul de transmitere a virusului SARS-CoV-2 prin aerosoli, intrucat inca nu au date suficiente, transmite digi24.ro.

- Familia lui Jojo și a lui Paul Ipate s-a marit, iar fericitul anunț i-a bucurat extrem de tare pe bani. Actriția i-a dat vestea soțului sau odata cu aniversarea celor 6 ani de relație, facand astfel momentul și mai special!

- – Nu mai exista deloc pasiune in relatia cu sotia mea… se plange un tip unui prieten. – De ce nu incerci sa aduci putin mister si intriga in viata ta? De exemplu, printr-o relatie extraconjugala? – Dar daca afla sotia mea? – Fii serios, sigur nu se va supara, traim in vremuri moderne, ce Dumnezeu! Du-te…