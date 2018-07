Iata ce remedii neobisnuite, dar eficiente iti poti prepara singur.

Uleiul, remediu pentru unghiile sensibile

Uleiul vegetal poate fi foarte util pentru unghiile sensibile. Pentru a hidrata unghiile uscate trebuie sa folosesti ceva gras. In afara de utilizarea frecventa a cremei speciale pentru maini, incearca acest tratament babesc. In fiecare seara inainte de culcare, aplica ulei pe maini si pune-ti manusi de cauciuc sau infasoara-ti mainile in plastic pentru a nu pata lenjeria de pat. Stratul de plastic ajuta ca uleiul sa penetreze pielea, prevenind uscarea mainilor si a unghiilor.