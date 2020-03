9 pentru eternitate Acestia sunt cei opt scriitori, morti la cutremurul din 4 martie 1977. Imi lipseste al noualea si, oricat mi-am biciuit memoria, inclusiv pe cea a d-nei Wikipedia, n-am reusit sa mi-l amintesc, sa-l identific. Erau toti noua intr-o carte-document (i-am preluat titlul), despre care am si scris atunci, la aparitie/disparitie, si pe care, evident, n-o mai am, dupa atatia ani. O fi fost un scriitor mai putin afirmat, mai putin important, deja intrat in uitare/in d (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

