Stiri pe aceeasi tema

- Numarul mediu de pensionari s-a situat la 5,133 milioane la 31 martie 2020, in scadere cu 7.000 de persoane fata de trimestrul precedent, iar pensia medie lunara a inregistrat o usoara crestere, cu 0,8%, la 1.423 de lei, potrivit datelor Institutului National de Statistica transmise vineri AGERPRES.…

- Traficul a scazut in Capitala pe durata restrictiilor impuse ca urmare a pandemiei de COVID-19, in medie cu 36% in timpul saptamanii si cu 54% in weekend, zona centrala si cea de nord inregistrand cele mai mari scaderi, releva un raport.Raportul realizat pe baza datelor culese de compania Phoenix…

- Specialiștii in finanțe-banci anticipeaza ca moneda naționala iși va continua deprecierea fața de moneda unica europeana, ajungand la o valoare de 4,97 lei pentru un euro, scrie Agerpres.Specialiștii in finanțe-banci anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni, comparativ cu valoarea actuala.…

- Peste o treime dintre analistii CFA Romania anticipeaza ca impactul economic al coronavirusului se va resimti puternic pana in trimestrul I din 2021, iar deficitul bugetar anticipat are o valoare medie de 7,8%. "In cadrul sondajului pentru luna aprilie 2020, au fost adaugate si patru intrebari…

- Veniturile totale medii lunare au reprezentat in trimestrul IV 2019, in termeni nominali, 4.999 lei pe gospodarie si 1.939 lei pe persoana, iar cheltuielile totale ale populatiei, au fost, in medie, de 4.300 lei, informeaza INS, potrivit Mediafax.Veniturile banesti au fost, in medie, de 4.659…

- Veniturile totale medii lunare au fost in trimestrul IV 2019, in termeni nominali, de 4.999 lei pe gospodarie si 1.939 lei pe persoana, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Cheltuielile totale ale populatiei s-au ridicat, in medie, la 4.300 lei lunar pe gospodarie…

- In Romania, numarul mediu de pensionari a fost de 5,157 milioane de persoane in 2019, cu 50.000 mai puțini fața de anul precedent. Numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat a...

- Numarul mediu de pensionari inregistrat in Romania la nivelul anului 2019 este de 5,157 milioane de persoane, in scadere cu 50.000 fata de anul precedent, iar pensia medie lunara s-a situat la 1.292 de lei, in crestere cu 10,2%, de la an la an, arata datele Institutului National de Statistica (INS),…