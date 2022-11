A venit momentul acela din an in care pornim centrala termica din casa pentru asigurarea confortului termic. Nu de multe ori, in ciuda setarii pe modul de iarna a centralei, caloriferele raman reci. Unul dintre principalele motive este formarea bulelor de aer in instalația radiatoarelor. Pentru aceasta problema exista o soluție simpla, pe care o poți aplica chiar tu, și aceea este: aerisirea caloriferelor. Despre cum aerisim corect un calorifer vom discuta astazi și te vom indruma pas cu pas pentru a te bucura de caldura oferita de sistemul termic ales. De ce nu mai incalzesc caloriferele? Faptul…