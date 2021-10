9 noiembrie: Ziua internațională de luptă împotriva rasismului și antisemitismului. Ce a fost ”Noaptea de cristal” 9 noiembrie: Ziua internaționala de lupta impotriva rasismului și antisemitismului. Ce a fost ”Noaptea de cristal” Celebrata in fiecare an la 9 noiembrie, ziua internaționala de lupta impotriva rasismului și antisemitismului marcheaza inceputul simbolic al Holocaustului. La nivel european, comemorarea zilei de 9 noiembrie a inceput in 1988, cand s-au implinit 50 de ani de la tragicele evenimente. Ziua de 9 noiembrie marcheaza „Noaptea de cristal” — declanșarea progromului impotriva evreilor, […] Citește 9 noiembrie: Ziua internaționala de lupta impotriva rasismului și antisemitismului. Ce a fost… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

