Astazi, 12 aprilie 2022, in județul Alba au fost raportate 9 noi cazuri de imbolnavire cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 53.488 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea 51.860 de persoane au fost declarate vindecate și s-au inregistrat 1.283 decese. • DECESE In ultimele 24 de ore, in județul Alba nu s-au inregistrat decese datorate COVID-19. • TESTARE Luni, in județul Alba au fost prelucrate in total 609 teste, 293 PCR și 316 de teste rapide. Numarul total de teste efectuate pana in prezent…