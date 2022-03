Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit informațiilor furnizate pe pagina web a Clubului Sportiv Municipal (CSM) Targu Mureș, www.csmtgm.ro, sportivii targumureșeni au participat in Ungaria, la Hodmezovasarhely, la Cupa Primaverii. ,,Toti trei au reusit sa urce pe podium! Koncz Nimrod (16 ani, junior): de doua ori locul I. (400m…

- Consilierii locali din Targu Mureș s-au intrunit in ședința ordinara marți, 21.12.2021, pe ordinea de zi, printre alte proiecte fiind votat proiectul de HCL privind taxele și impozitele locale pe 2022. Acestea vor fi indexate cu indicele de inflație, așa cum impune legislația fiscala. Referitor la taxele…

- Asociația OUR LIFETIME, impreuna cu Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (C.A.R.P.) Reghin, cu implicarea voluntarilor din cadrul Ligii Studenților UMFST Targu Mureș și cu sprijinul sponsorilor, și-au setat un nou obiectiv in aceasta perioada premergatoare sarbatorilor de iarna. „Luna Decembrie,…

- OȚELU ROȘU – Concursul de kickboxing Centura Romaniei a avut loc zilele trecute la Simeria. Clubul carașean ACS Complex Gym Oțelu Roșu a participat la aceasta competiție cu un lot format din 8 sportivi! Ca de fiecare data, tinerii luptatori au ieșit in evidența și au obținut urmatoarele rezultate: Alexandru…

- Sportivii CSM Targu Mures au participat la un puternic turneu international online, la Cupa Universitații Karazin 2021.In perioada 30 Octombrie – 12 Decembrie fiecare club a incarcat rezultatele obținute de sportivii sai pe platforma Ianseo. Concursul indoor s-a desfașurat in mai multe etape: etapa…

- In cadrul Festivalului Internațional de Teatru-Studio – Intalnirea Școlilor de Teatru, ce s-a desfașurat in Targu Mureș in perioada 27 noiembrie – 4 decembrie, studenții participanți au avut parte de intalniri importante care le-au deschis orizonturile sau cel puțin i-au pus pe ganduri. Una dintre aceste…

- Amfiteatrul Facultații de Farmacie a UMFST "George Emil Palade" din Targu Mureș a gazduit joi, 9 decembrie, lansarea carții „Elemente de cultura organizaționala in Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș", cel mai nou titlu lansat la Editura University…