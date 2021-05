9 Mai, Ziua Europei. Istoria zilei de 9 Mai în Uniunea Europeană Pe 9 mai este sarbatorita Ziua Europei. Statele membre ale Uniunii Europene marcheaza data de 9 mai ca o zi care sarbatorește „pacea și unitatea in Europa”. Uniunea Europeana a inceput sa sarbatoreasca Ziua Europeana in comemorarea Declarației Schuman din 1950, de aceea 9 mai mai este numita și „Ziua Schuman” sau „Ziua Europei unite”. Istoria Zilei Europei „Ziua Europei” a fost introdusa in 1985 de catre Comunitațile Europene (organizație care a devenit Uniunea Europeana in 1993). Data de 9 mai a fost aleasa pentru a aminti de momentul in care Robert Schuman a lansat declarația care ii poarta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

