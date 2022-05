Stiri pe aceeasi tema

- Romania celebreaza pe 9 mai Ziua Europei, dedicata unitatii europene. In fiecare an, in aceasta zi, se sarbatoreste pacea si unitatea in Europa. Ziua are dubla semnificatie pentru romani, fiind si Ziua Independentei de Stat a Romaniei. De asemenea, pe data de 9 Mai, Rusia sarbatorește victoria din…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a publicat un mesaj video catre ucraineni la 77 de ani de la capitularea Germaniei naziste. Pe fundalul unei cladiri cu noua etaje din Borodeanka (un oraș din regiunea Kiev), distrusa de bombardamentele rusești, Zelenski a ținut un discurs in care a comparat…

- Anunțul vine chiar de la vicecancelarul german. Acesta spune ca a fost o greșeala ca țara sa nu a susținut Ucraina militar cu mult mai devreme.Intr-un interviu acordat radioului public german, Robert Habeck spune ca sprijinul ar fi trebuit sa inceapa cu ani in urma.„Cu siguranța ar fi trebuit sa sprijinim…

- Cand Rusia a invadat Ucraina, Valery Nechay, coordonator al statiei din Sankt Petersburg a radioului independent Ecoul Moscovei, a stiut ca trebuie sa plece din țara. In cateva zile au venit, pe rand, o legislatie noua, care limita libertatea presei, amenintari la adresa lui, a mamei sale si a colegilor…

- „Am ramas foarte mirat cand i-am vazut pe mulți dintre soldații sovietici avand la mana cate trei-patru ceasuri”, iși amintește veteranul de razboi Octavian Leru despre zilele sale pe front, intr-un interviu pentru Libertatea. Generalul Octavian Leru are 100 de ani. Un secol. E veteran de razboi, a…

- "Putin a crezut ca poate intra in Ucraina și ca lumea se va rasturna. Dar i-a intalnit pe ucraineni. Le spun acum oligarhilor: Gata! Vorbesc serios!""Le vom confisca iahturile, apartamentele lor de lux, avioanele private.”"Cand dictatorii nu platesc un preț pentru agresiunea lor, declanșeaza mai mult…

- Politia de frontiera ucraineana a declarat ca armata lupta impotriva fortelor ruse in apropiere de orasul Sumi, din estul tarii.Ministerul Apararii din Ucraina a mentionat ca unele forte ruse au fost capturate in timpul luptelor intense.Rusia a lansat in zorii zilei de joi o invazie pe scara larga impotriva…