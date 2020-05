Stiri pe aceeasi tema

- RESITA – Municipalitatea resiteana continua investitiile in infrastructura educationala preuniversitara, in aceasta directie fiind semnat, joi, 7 mai, cu cei de la ADR Vest, contractul de finantare pentru reabilitarea, modernizarea și echiparea Gradiniței cu Program Prelungit „Palatul Fermecat“! Potrivit…

- Ideile lui au schimbat lumea. Una dintre cele mai stralucite minti ale secolului XXI a acordat un interviu in exclusivitate pentru Observator. Yuval Noah Harari, filosof, istoric si autor al best-sellerului „Sapiens, scurta istorie a omenirii” ne spune, cum va arata lumea dupa pandemie.

- Corespondența speciala din Italia de la Grigore Arbore Corespondența speciala din Italia de la Grigore Arbore Maine marti 7 aprilie, dupa teleconferinta Eurogrupului, vom sti daca organizatia supranationala, aflata la varsta maturitatii si numita Uniunea Europeana, introdusa in intocmirea comunitara…

- Este probabil ca hotararea sa conduca la autorizarea finala a vanzarii lor in UE ca "mancare noua" pana in toamna, deschizand oportunitați pentru producția in masa a unei game de insecte care vor fi vandute in Europa. "Acestea au șanse mari sa li se ofere unda verde in urmatoarele saptamani",…

- Federația de Handbal a impus la masculin masura cu trei extracomunitari in echipa. Dinamo are 9, dar tunisienii au primit din partea Comunitații Europene drepturi egale de munca in Uniunea Europeana. Dinamo joaca azi cu Sporting Lisabona, in play-off-ul Ligii Campionilor. Meciul e liveSCORE pe GSP.…

- Șefii misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova in strainatate și angajații Ministerului de Externe s-au convocat astazi la Colegiul largit al instituției. Aceștia au discutat despre prioritațile politicii externe, relațiile cu Romania, Ucraina, Uniunea Europeana și Rusia.

- Traian Basescu, fostul președinte al Romaniei, analizeaza in stil spumos situația politica actuala. Basescu susține ca PNL e pasionat, la fel ca PSD, de la care a preluat naravuri proaste, de daramarea propriului guvern. Basescu spune ca PNL și Klaus Iohannis vor deconta situația politica actuala.Citește…