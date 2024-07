9 iulie 2024 | COD GALBEN de CANICULĂ în Alba și alte zone din țară: Maxime de 39 de grade, disconfort termic și nopți tropicale 9 iulie 2024 | COD GALBEN de CANICULA in Alba și alte zone din țara: Maxime de 39 de grade, disconfort termic și nopți tropicale 9 iulie 2024 | COD GALBEN de CANICULA in Alba și alte zone din țara: Maxime de 39 de grade, disconfort termic și nopți tropicale Meteorologii ANM au emis luni dimineața noi avertizari cod galbend e canicula, valabile in Alba și alte zone din țara. Citește și: Cum protejam animalele de canicula? Sfaturi importante de […] 9 iulie 2024 | COD GALBEN de CANICULA in Alba și alte zone din țara: Maxime de 39 de grade, disconfort termic și nopți tropicale Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 30 iunie – 1 iulie 2024 | COD GALBEN de CANICULA in Alba și alte zone din țara: Maxime de 36 de grade și nopți tropicale 30 iunie – 1 iulie 2024 | COD GALBEN de CANICULA in Alba și alte zone din țara: Maxime de 36 de grade și nopți tropicale ANM a emis duminica dimineața o avertizare meteo cod galben…

- 21 iunie 2024 | COD PORTOCALIU de CANICULA in Alba și alte județe din țara: Temperaturi de pana la 37 de grade plus disconfort termic accentuat 21 iunie 2024 | COD PORTOCALIU de CANICULA in Alba și alte județe din țara: Temperaturi de pana la 37 de grade plus disconfort termic accentuat Vineri, ne asteapta…

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au facut un anunț de ultima ora! Meteorologii au emis, cu puțin timp in urma, un cod portocaliu și galben de canicula. Și astazi, 21 iunie 2024, mercurul din termometre va urca pana la 37 de grade.

- Alerta meteo | Romania in prag de COD ROȘU de CANICULA: Zile de foc, nopți tropicale și disconfort termic accentuat Alerta meteo | Romania in prag de COD ROȘU de CANICULA: Zile de foc, nopți tropicale și disconfort termic accentuat Meteorologii ANM au emis doua avertizari meteorologice de Cod Portocaliu…

- Un nou val de canicula va afecta Romania. Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de canicula si disconfort termic pentru mai multe judete ale tarii, care va fi in vigoare pana miercuri dimineața.

- 18 iunie 2024 | COD GALBEN de CANICULA in Alba și alte zone din țara: Maxime intre 32 și 35 de grade 18 iunie 2024 | COD GALBEN de CANICULA in Alba și alte zone din țara: Maxime intre 32 și 35 de grade Meteorologii ANM au emis luni, 17 iunie 2024, o atenționare cod galben de canicula și disconfort termic,…

- Un nou val de canicula va afecta Romania. Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de canicula si disconfort termic pentru mai multe judete ale tarii, care va fi in vigoare pana miercuri dimineața.

- 10-11 iunie 2024 | COD GALBEN și PORTOCALIU de CANICULA in Alba și alte județe din țara: Maxime intre 35 și 37 de grade 10-11 iunie 2024 | COD GALBEN și PORTOCALIU de CANICULA in Alba și alte județe din țara: Maxime intre 35 și 37 de grade Meteorologii ANM au emis luni dimineața noi atenționari cod…