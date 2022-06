Stiri pe aceeasi tema

- In cei aproape 40 de ani de activitate, pe la cursurile mele de gimnastica aerobica au trecut multe persoane. La inceput a fost curiozitatea pentru ceva nou, iar pe parcurs a intervenit dependenta de miscare si relaxare, dar si constientizarea faptului ca gimnastica de intretinere mentine sentimentul…

- Ca parinte, siguranța copilului tau este foarte importanta, inclusiv in timpul calatoriilor cu mașina. Scaunul auto este un accesoriu de nelipsit, ce ii poate salva viața in cazul unui impact. Dupa o anumita varsta, mai apare o opțiune, cea a folosirii unui inalțator auto. In acest articol iți vom spune…

- Duma de Stat din Federația Rusa a adoptat miercuri in prima și imediat in a treia lectura finala o lege privind abolirea limitei de varsta pentru incheierea primului contract de serviciu militar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Accidentul vascular cerebral (AVC) reprezinta cea mai frecventa cauza de mortalitate in randul adulților din țara noastra, la egalitate cu bolile coronariene, dupa cum arata statisticile Organizației Mondiale a Sanatații. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- „Mergeți cat mai mult in aer liber (indiferent de vreme) cu ai voștri copii”, este sfatul dr. Mihai Craiu, medic primar in pediatrie la Institutul Național pentru Sanatatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu". Ieșitul in aer liber aduce multe beneficii pentru sanatate.

- Guvernul a aprobat un proiect care vine sa reglementeze varsta pana la care parinții iși pot insoți copiii la spital. Prin modificarea Programului unic al asigurarii obligatorii de asistența medicala, se stabilește varsta de șapte ani, iar pentru copiii cu dizabilitate sau cei grav bolnavi – varsta…