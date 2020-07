Stiri pe aceeasi tema

- Doi pacienti confirmati cu virusul COVID-19 au decedat, in ultimele 24 de ore, la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Bistrita, fiind vorba de o femeie de 70 de ani si un barbat de 55 de ani, potrivit datelor transmise, luni, de Institutia Prefectului Bistrita-Nasaud.Femeia de 70 ani a fost…

- In ultimele 24 de ore in Spitalul Județean Suceava au fost internate 21 persoane diagnosticate cu Covid – 19 si externate doar 4 persoane. Așa indica situația Prefecturii Suceava. In Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” Suceava se afla internați un numar de 503 pacienți, și anume 173 pacienți…

- Doar patru persoane diagnosticate cu COVID-19 au fost internate, in ultimele 24 de ore, in Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava, iar alte 69 au fost externate, nefiind inregistrat niciun caz in randul personalului medical, a informat, vineri, Prefectura.Potrivit sursei citate, in SJU…

- Președintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, urmarește indeaproape calendarul revenirii la normal a activitaților medicale la Spitalul Judetean de Urgenta ,,Sfantul Ioan cel Nou” Suceava. Flutur anunța ca o analiza avuta la Spitalul Judetean arata ca se pot face deja internari pentru…

- Alți cinci suceveni au murit de COVID-19, a informat Grupul de Comunicații Strategice. Printre aceștia se numara o femeie de 32 de ani și doua persoane de 80 respectiv 84 de ani de la un centru social din județ. Deces 756 Femeie, 61 ani, județ Suceava. Internata in data de 14.04.2020 in Spitalul Județean…

- Ziua de 1 Mai incepe cu vești proaste. Alți cinci suceveni au murit de coronavirus. Este vorba de trei barbați și doua femei cu varste cuprinse intre 52 și 76 de ani. Toți erau internați la Spitalul Județean de Urgența ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava. De menționat ca toți au decedat in prima […]

- Alți doi suceveni au murit de coronavirus. Este vorba de doi barbați unul de 82 iar celalat de 37 de ani. Ambii erau internați la Spitalul Județean de Urgența ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava. Batranul de 82 de ani a fost contact cu ginerele intors din Belgia la sfarșitul lunii martie. Tanarul de […]

- Inca opt suceveni au murit de coronavirus, a anunțat Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba de persoane cu varste cuprinse intre 53 și 77 de ani toate internate la Spitalul Județean de Urgența ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava. Una dintre victime, un barbat de 71 de ani provine de la un Camin de…