9 din 10 noi cazuri de infectare Covid – 19 sunt la persoane nevaccinate 87% din noile cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 aparute in Romania in ultimele patru saptamani au fost inregistrate in randul persoanelor nevaccinate, iar 91% din decese au survenit la persoane neimunizate, susține ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila. „Cand spunem ca valul 4 e al nevaccinatilor, ne referim la cine va fi mai afectat de acest val 4, iar persoanele nevaccinate au risc mult, mult mai mare de a dezvolta forme de boala care sa necesite internare sau exista riscul de deces mult mai mare la acele persoane care sunt nevaccinate. Uitandu-ne pe ce s-a intamplat in ultimele patru saptamani… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 90% din decesele provocate de COVID-19, inregistrate in ultima luna și 87% din cazurile de noi infectari au fost la persoane nevaccinate, anunța ministrul Sanatații. Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat, vineri seara, ca 87% din noile cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 aparute in Romania…

- Ministrul Sanatații a precizat ca valul 4 al pandemiei va fi al nevaccinaților. ”Cand spunem ca valul 4 e al nevaccinatilor, ne referim la cine va fi mai afectat de acest val 4, iar persoanele nevaccinate au risc mult, mult mai mare de a dezvolta forme de boala care sa necesite internare sau exista…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat, vineri seara, ca 87% din noile cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 aparute in Romania in ultimele patru saptamani au fost inregistrate in randul persoanelor nevaccinate, iar 91% din decese au survenit la persoane neimunizate. "Cand spunem ca valul…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat, vineri seara, la B1 Tv, ca 87% din noile cazuri de infectare cu COVID aparute in Romania in ultimele patru saptamani au fost inregistrate in randul persoanelor nevaccinate, iar 91% din decesele provocate de virus au aparut la persoane neimunizate, potrivit…

- Autoritațile au confirmat marți 202 cazuri noi de infectare cu coronavirus in ultimele 24 de ore, dupa efectuarea a 30.826 de teste. In ultimele 24 de ore au avut loc și 21 de decese COVID, autoritațile anunțand totodata 256 de decese care au avut loc in perioada iunie 2020-aprilie 2021, dar au fost…

- Prim-ministrul Florin Citu a declarat joi ca o incurajeaza pe Ioana Mihaila, ministrul Sanatatii, sa prezinte public raportul Comisiei privind diferentele de raportare a deceselor la persoane cu COVID-19.

- UPDATE – Prim-ministrul Florin Citu a declarat joi ca o incurajeaza pe Ioana Mihaila, ministrul Sanatatii, sa prezinte public raportul Comisiei privind diferentele de raportare a deceselor la persoane cu COVID-19. ‘Eu am vazut acest raport mai devreme. Eu o incurajez pe doamna ministru sa prezinte public…

- „Suntem pe panta descendenta a valului 3, nu inseamna ca am scapat, dar ca ne așteptam ca in perioada imediat urmatoare sa ne fie un pic mai ușor. Nu inseamna ca am scapat. Ar fi prematur sa spunem asta. E o legatura intre numarul de persoane care se vaccineaza și incidența. Este foarte clar ca trebuie…