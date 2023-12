9 din 10 liceeni din Constanta ar accepta fara rezerve persoane care traiesc cu infectii cronice in cercul lor de prieteni

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, joia trecuta, proiectele de buget pe anul viitor, acestea fiind transmise Parlamentului cu solicitarea de a fi dezbatute si aprobate in procedura de urgenta.Senatorii si deputatii au putut depune amendamente la buget de vineri seara pana duminica la ora 14,00, iar luni, la ora 10,00,…

- ”O sa facem un buget noaptea ca hotii”, a afirmat Ciolacu. ”Adoptam astazi Bugetul de Stat pe 2024, unul axat pe investitii de circa 7% din PIB. Anul viitor, investitiile vor contribui cu jumatate la cresterea economica, iar cresterea investitiilor va fi dubla fata de cea a consumului! Aici este,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, spune ca aproape 1,5 milioane de romani au diabet, boala care este "consecinta unui stil de viata nesanatos", care este "generat de traditii, de obiceiuri sau de publicitate de foarte multe ori".

- Primariile nu vor mai putea organiza pe bani publici concerte și festivaluri, iar angajații din ministere nu vor mai primi al treisprezecelea salariu. Excepții se fac insa in Educație, Sanatate, dar și la Primaria Timișoara.

- Ministerul Interne face parte din grupul de lucru interinstituțional format pentru a lupta impotriva drogurilor, grup decis in ședința CSAT, alaturi de reprezentanti ai Ministerului Justitiei, Sanatate, Educatie si SRI. Fara sa intre in detalii, fiind, legal, considerate confidențiale, ministrul de…

- Oana Roman face tot ceea ce ii sta in putere pentru ca mama ei sa fie bine. De cand cea care i-a dat viața este pe patul de spital, vedeta se ocupa indeaproape de aceasta, fiind alaturi in aceste momente extrem de dificile. Iata cum se simte Mioara Roman. Care este starea de sanatate a […] The post…

- Conform unui anunt de angajare publicat pe 11 octombrie, Clubul Sportiv Municipal CSM Constanta organizeaza un concurs pentru ocuparea postului de inspector specialitate IA sport ndash; Handbal toate categoriile de varsta . Conditiile de indeplinit pentru participare sunt: Studii universitare de licenta…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat ca exista doar un an pentru pregatirea profesorilor care sa predea Educatie pentru sanatate si a precizat ca din anul scolar viitor va putea incepe aceasta activitate, ca o disciplina curriculara, prezenta la toate ciclurile de invatamant, potrivit news.ro.Alexandru…