- Numarul accidentelor grave cu trotinete electrice s-a dublat anul trecut. 9 din 10 accidente, din vina conducatorilor trotinetelor Numarul accidentelor de circulatie in care sunt implicati utilizatorii de trotinete electrice este in crestere in ultimii ani, numai in 2022 fiind inregistrate in total…

- Anul trecut in Romania s-au inregistrat 155 de accidente grave cu trotinete electrice, dublu fața de 2021, cand au fost raportate 75 de astfel de accidente, rezultand decesul a 8 persoane, ranirea grava a 131 persoane si ranirea usoara a altor 5, potrivit datelor puse la dispoziție de catre Inspectoratul…

- 23 de morți și 399 de persoane grav ranite, acesta este bilanțul accidentelor provocate de conducatorii trotinetelor electrice in ultimii cinci ani (2018-2023), arata o statistica a Ministerului de Interne. Cele mai multe de accidente produse de trotinete au avut loc in Capitala – 1618 accidente, un…

- Linia interstatala de transport a energiei electrice intre Moldova și Ucraina a fost deconectata din cauza unei situații de urgența aparuta in rețeaua electrica din Ucraina. Despre acest lucru a anunțat Ministerul Energiei din Ucraina. "Din cauza unei situații de urgența aparute la rețelele de pe teritoriul…

- Piata de autoturisme electrice din Romania a inregistrat in luna mai un volum de 1402 autoturisme autoturisme electrice noi, inmatriculate, potrivit datelor analizate de , cu o crestere foarte mare, de 90%, fata de cele numai 739 inmatriculate in urma cu un an. Cauza principala este startul Programului…

- Trotinetele electrice ar putea fi interzise in Bucuresti. In contextul in care cei care folosesc acest tip de transport in Capitala sunt foarte mulți, administrația Bucureștiului intenționeaza sa organizeze un referendum in acest sens. Așadar, ce spun locuitorii Capitalei. Trotinetele electrice, intezise…

- "Astazi (luni, n.r.) dimineata, in jurul orei 08.30, pompierii militari din cadrul Detasamentului Rosiorii de Vede au fost solicitati sa intervina pentru stingerea unui incendiu de locuinta, din localitatea Vartoapele de Sus. La sosirea echipajelor de interventie, cu doua autospeciale de stingere, o…