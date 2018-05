8KO si Alexandra Stan lanseaza astazi “Ocean”

Stiri pe aceeasi tema

- Ava Max, noua revelație in muzica de peste Ocean, lanseaza in Romania piesa “My Way”, produsa de Atlantic Records. Tanara interpreta pop, care lucreaza cu celebrul producator muzical din Statele Unite, Cirkut (cel care a produs hiturile internaționale “Starboy” de la The Weeknd și “Wrecking Ball” a…

- Joi, 10 mai 2018, de la ora 11.00, la Casa de Cultura a Sindicatelor din Constanta, cu binecuvantarea Inaltpreasfintitului Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, se va juca piesa de teatru "Osanda cartilor". Potrivit Arhiepiscopiei Tomisului, autorul piesei este parintele Bogdan Aurel Teleanu, inspector…

- Dupa ce The Motans a lansat “Nota de plata” cu INNA, o piesa care a cucerit publicul din Romania, cei doi artiști revin cu o noua colaborare. “Pentru ca” este o piesa de dragoste sincera, sensibila, compusa de INNA, The Motans (Denis Roabeș), Marco&Seba (Marcel Botezan și Sebastian Barac) și produsa…

- Albumul de debut s-a numit “Saxobeats”, a urmat “Unlocked”, a continuat cu “Alesta”, iar acum, Alexandra Stan lanseaza deocamdata doar pentru Japonia cel de-al patrulea album intitulat “MAMI”.

- Mark Azekko lanseaza primul single din cariera – “Insane”, featuring Misha Miller, disponibil de astazi pe toate platformele digitale de streaming. Piesa “Insane”, compusa in studiourile DeMoga Music de catre Mark Azekko, Marius Moga si Eneli, este o productie EDM cu influente pop, ce vorbeste despre…

- Alexandra Stan a postat pe un cont de socializare imagini din Spitalul Clinic Județean de Urgența din Constanța, unde este internat tatal ei, criticand atitudinea asistentelor, dar și faptul ca in...

- Robert Botezan, artistul cu o voce care te doboara, in sensul bun, de la prima ascultare, a asteptat nerabdator clipa ‘botezului’, si anume lansarea single-ului de debut – „Tu nu, eu da”. Munca multa, constanta, este rasplatita. Robert Botezan – tanarul finalist de la Vocea Romaniei marcheaza in prima…

- The Kryptonite Sparks au ales sa ne umple weekend-ul de energie pozitiva și vibe-uri bune cu o noua piesa, lansata vineri. Baieții de la The Kryptonite Sparks vor incepe un turneu prin țara pe 22 februarie, ei ajungand prin 11 orașe cu noile piese, dar și cu cele deja consacrate precum “Și golanii beau…