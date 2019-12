Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania a anuntat, marti seara, ca a centralizat partial voturile magistratilor din adunarile generale, iar rezultatele de pana acum arata ca 80,8% dintre magistrati s-au pronuntat pentru desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ), 7,76%…

- Guvernul Orban pregateste angajarea raspunderii in Parlament pe mai multe proiecte. Doua dintre aceste miscari bazate pe art. 114 din Constitutie ar urma sa aiba loc anul acesta, iar o treia angajare este pregatita pentru luna ianuarie, cand se va forta desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor…

- Traian Basescu apara controversata sectie speciala de investigare a magistratilor. "Secția speciala, dupa parerea mea, ar fi o mare greșeala sa o desființeze, pentru ca ea tot va trebui sa fie undeva. De ce sa o infunzi cum a fost infundata in DNA pana de curand, permițand procurilor DNA șantaje…

- Ana Birchall a precizat ca experții Comisiei Europene au criticat, in raportul MCV, inființarea Secției de Investigarea Infracțiunilor din Justiție, iar in document este recomandat in mod explicit desființarea acestei structuri.DOCUMENTUL MCV poate fi consultat AICI „In legatura cu…

- Biroul Permanent al Senatului a trimis la Comisia juridica proiectul legislativ inaintat de PNL in Parlament, ce prevede desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ). Comisia juridica trebuie sa adopte raportul pe proiectul pana pe 5 noiembrie, conform Mediafax.Citeste…

- Unul dintre obiectivele Romaniei normaaaale anunțat de Iohannis in campania electorala este desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ), a carei existența sperie pe toți procurorii și judecatorii din campul tactic.Enumerand, la un moment dat, serviciile pe care le-a facut…

- Daca, Doamne-fereste, cade Guvernul, ne vom intoarce la vremurile de glorie conduse de afaceristi si magistrati corupti, cand banii publici au fost cheltuiti pe genti si pantofi de lux, iar cladiri-simbol ale tarii sau imobile retrocedate au ajuns pe mana unor dubiosi. Si nu o spunem noi, ci chiar propaganda…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Olt precizeaza ca a declinat Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie cauza privind modul in care structurile MAI au intervenit in cazul Alexandrei Macesanu.