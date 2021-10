Stiri pe aceeasi tema

- Criza politica din Romania intra intr-o noua etapa. Guvernul Ciolos a cazut la vot in Parlament, unde a obținut doar 88 de voturi "pentru", din cele 234 necesare. Pentru premierul desemnat a fost imposibil sa obțina consensul politic la care a facut apel.

