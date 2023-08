Stiri pe aceeasi tema

- Cu 2,8 milioane de milionari (in dolari) in 2022, adica 4,8% din milionarii lumii, Franta a depasit in acest an Japonia, aflata acum pe locul al patrulea, cu 2,7 milioane de milionari. Cu toate acestea, Franta se afla inca la mare distanta de primele doua tari din clasament, Statele Unite si China.…

- Politia din Noua Zeelanda a comunicat ca un barbat inarmat a ucis doua persoane in cel mai mare oras al tarii, Oakland, informeaza Rador.Atacatorul a murit. Autoritatile au transmis ca barbatul a intrat intr-o cladire aflata in constructie, dupa care a deschis focul. CITESTE SI Protestele violente…

- Angajatii germani profita la maximum de munca de acasa in comparatie cu alte tari europene, potrivit unui studiu publicat marti de Institutul ifo din Munchen.Munca de acasa, telemunca, s-a dezvoltat foarte mult odata cu pandemia de coronavirus, in ultimii trei ani. In Europa, Germania are ocupa o poziție…

- Marile puteri economice ale lumii membre ale G7 (Statele Unite, Regatul Unit, Franța, Canada, Germania, Italia și Japonia) au promis miercuri, la Vilnius, un ajutor militar pe termen lung Ucrainei, decizie ce a fost salutata de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care, insa, a precizat ca acest…

- Cel puțin doua persoane au fost ucise și alte 30 au fost grav ranite in urma unui atac armat. Acesta a avut loc in timpul unei petreceri de strada din Baltimore, in noaptea de sambata spre duminica, informeaza Digi24. Poliția a declarat ca 30 de persoane au fost ranite in timpul atacului. Acesta a avut…

- Pașaportul britanic se claseaza pe locul 4 in lume privind ușurința cu care deținatorii lui pot vizita alte țari. Printre altele vei putea calatori fara viza in Statele Unite, Canada, Australia și Noua Zeelanda. Rolul pașaportului ca document de identitate vine la pachet cu cetațenia britanica.