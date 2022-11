Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile ucrainene au estimat ca, din octombrie, 8.732 de copii au fost deportati in Rusia si 238 sunt dati disparuti pe fondul invaziei ruse in Ucraina, a informat sambata presa locala, dupa ce s-a aflat despre deportarea fortata a 34 de copii din Herson (sud), transmite EFE. Fii la curent…

- Autoritațile de la Kiev au anunțat ca 107 soldați ucraineni raniți au fost eliberați, in urma unui schimb de prizonieri cu Rusia. Printre aceștia se numara cei care au luptat in Mariupol, unde au aparat uzina Azovstal.

- Rusia a recunoscut joi ca transfera copii din Ucraina catre teritorii pe care statul rus le controleaza, insa a sustinut ca singurul scop pe care il are in vedere este bunastarea lor si ca demersul nu constituie in niciun caz o sechestrare, transmite EFE, relateaza Agerpres. Fii la curent…

- Razboi in Ucraina, ziua 220. Fortele ruse s-au retras din orasul Lyman, dupa ce au fost inconjurati de ucraineni. Zeci de oameni si-au pierdut viata, printre care si zece copii, astazi, dupa ce un convoi de masini civile a fost atacat in regiunea Herson d

- Sute de copii din estul Ucrainei ar fi blocați in tabere de vara din Rusia, dupa ce au fost trimiși in vacanța inainte ca forțele ucrainene sa recucereasca parți din regiunea Harkov, potrivit Sky News.

- Razboi in Ucraina, ziua 188. Autoritațile militare ucrainene au anunțat oficial operațiuni ample in sudul țarii, dar armata rusa a afirmat la scurt timp ca a respins "tentative de ofensiva" in regiunile Herson si Nikolaev si ca a produs "pierderi grele" f

- Autoritatile ruse au transferat peste 1.000 de copii ucraineni in Rusia pentru a fi dati spre adoptie unor familii de rusi, potrivit unui raport al Institutul pentru Studiul Razboiului din SUA. Cei care adopta copii din Ucraina primesc și bani pentru acest lucru. Expertii ISW spun ca au avut acces la…

