8.730 de cetăţeni ucraineni au intrat vineri în România Inspectoratul General al Politiei de Frontiera informeaza ca, vineri, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 84.254 de persoane, dintre care 8.730 de cetateni ucraineni (in scadere cu 2,6% fata de ziua precedenta).

