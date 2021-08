Stiri pe aceeasi tema

- Numarul infectarilor cu Sars-Cov-2 a sarit de 1.000 de cazuri inregistrate in ultimele 24 de ore. Este vorba despre 1015 cazuri noi. Au fost inregistrate 19 decese. Potrivit datelor oficiale, pana astazi, 28 august, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.095.885 de cazuri de persoane infectate…

- Au fost inregistrate 286 cazuri COVID-19, in ultimele 24 de ore, la nivel național, potrivit datelor transmise luni, 16 august, de Grupul de Comunicare Strategica. Au fost inregistrate 5 decese noi, iar 121 pacienți sunt internați la ATI. Citește și ALBA: Doua cazuri COVID noi, confirmate in ultimele…

- OFICIAL| 181 cazuri noi și trei decese, in Romania, in ultimele 24 de ore: 80 de oameni internați la ATI Luni, 9 august 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 9 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.085.100…

- In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 156 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv, au transmis autoritațile sanitare naționale. In intervalul 30.07.2021…

- Autoritațile au raportat 28 de cazuri noi de COVID, descoperite in ultimele 24 de ore. O persoana a decedat și alte 65 sunt inca la ATI. Autoritațile au continuat sa raporteze decese din urma, neinregistrate la momentul producerii (inca 44 de decese anterioare). Pana astazi, 5 iulie, pe teritoriul Romaniei,…

- Autoritațile au transmis situația actualizata a infectarilor cu Sars-Cov-2 in Romania, in data de 21 iunie 2021. Pana astazi, 21 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.080.282 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.045.207 pacienți au fost declarați vindecați.…

- Autoritațile au transmis situația actualizata a infectarilor cu Sars-Cov-2 in Romania, in data de 18 iunie 2021. Potrivit datelor transmise de Grupul de Comunicare strategica, in ultimele 24 de ore, s-au inregistrat 70 de cazuri de COVID-19. Pana astazi, 18 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate…

- Autoritațile au anunțat ca in ultimele 24 de ore au fost descoperite in Romania 179 de cazuri noi de COVID. 329 de pacienți sunt in continuare internați la ATI și au fost anunțate 113 decese. De reținut ca 78 dintre acestea sunt mai vechi și abia acum au fost introduse in baza de date. Pana […] Citește…