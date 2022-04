Stiri pe aceeasi tema

- In data de 25.04.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 98.670 de persoane, dintre care 4.412 cetateni ucraineni (in creștere cu 38,3 % fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 2.135 cetateni ucraineni (in creștere cu…

- In data de 22.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 56.323 de persoane, dintre care 9.295 cetateni ucraineni (in creștere cu 8% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 4.602 cetateni ucraineni (in creștere cu…

- In data de 10.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 70.974 de persoane, dintre care 21.003 cetateni ucraineni (in scadere cu 10,8 % fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 8.080 cetateni ucraineni (in …

- In data de 06.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 93.270 de persoane, dintre care 33. 969 cetateni ucraineni (in crestere cu 7,4 % fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 10.953 cetateni ucraineni (in…

- In ultimele 12 zile, in Romania au intrat in total 261.445 de refugiați ucraineni si au iesit 192.312, potrivit anunțului facut luni, 7 martie, de Poliția de Frontiera . Practic, in Romania au ramas 69.133 de ucraineni. In ultimele 24 de ore, la nivel national, prin toate punctele de frontiera, in…

- In data de 01.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 71.364 de persoane, dintre care 23.862 cetateni ucraineni (in crestere cu 5,6% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 10.449 cetateni ucraineni (crestere…

- Astazi, in intervalul orar 00.00-12.00, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania aproximativ 29.165 de persoane (crestere de 1,7% fata de ziua anterioara), dintre care 6.623 cetateni ucraineni (in crestere cu 12,4 %). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 3.295 cetateni…

- In data de 25.02.2022, in intervalul de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania aproximativ 73.030 de persoane crestere de 25 fata de ziua anterioara , dintre care 14.188 cetateni ucraineni in crestere cu 36 .Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 6.996…