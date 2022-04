Stiri pe aceeasi tema

- Munca de acasa a devenit o necesitate in cei doi ani de pandemie, reprezentand practic un mare experiment care a demonstrat tuturor ca acest mod de lucru la scara larga este posibil. Astfel ca, in pofida ridicarii restricțiilor, peste 86% dintre companiile respondente la sondajul HR Barometru realizat…

- Daca in urma cu aproape un an, o treime dintre angajati erau nehotarati cu privire la intoarcerea la birou, iar 24- preferau sa lucreze in continuare remote, acum 67- dintre angajati ar prefera un mod de lucru hibrid, care sa le ofere posibilitatea de a alege cate zile lucreaza de la birou, arata un…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, afirma ca dupa ridicarea starii de alerta in Romania scolile functioneaza in baza Legii Educatiei Nationale si nu mai exista obligativitatea purtarii mastii sanitare de protectie, el subliniind ca acest lucru tine "de propria constiinta".

- Romania a ieșit din starea de alerta dupa aproape doi ani de la inceperea pandemiei, iar planurile companiilor privind modul de lucru sunt legate acum de un numar tot mai mare de angajați care se vor intoarce la birou in viitorul apropiat. Aproape 60% dintre angajați spun ca politica de lucru in compania…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a anunțat, joi, ca 171 de cabinete de vaccinare isi vor incheia activitatea, din cauza interesului scazut al populației pentru vaccinarea anti COVID-19. El a precizat ca au fost identificate 322 de cabinete de vaccinare cu activitate…

Solaris Bus & Coach, lider european in producția de vehicule electrice pentru transport public, anunța caștigarea unei noi licitații și semnarea contractului cu municipalitatea din Campia Turzii...

- HP lanseaza HP ENVY Inspire cu HP+, conceputa pentru a raspunde nevoilor tot mai elaborate impuse de munca in sistem hibrid, scoala de acasa, dar si pentru momentele in care familiile si prietenii impart amintiri.