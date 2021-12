86 de cazuri de elevi pozitivi COVID, detectate în prima zi de testare cu salivă Datele Ministerului Educației au fost centralizate la ora 19:00. Potrivit comunicatului, luni, la nivel național, 17.677 unitați de invațamant dintr-un total de 17.915 au funcționat in sistem de predare cu prezența fizica, in clase. Testele pentru saliva au fost distribuite școlilor la finalul saptamanii trecute, iar luni dimineața a inceput procedura de testare, care a fost lasata la latitudinea parinților.Recomandarea este ca fiecare elev sa se testeze de 2 ori pe saptamana, iar zilele stabilite sunt luni și joi.Ministrul Educației a precizat ca au fost cumparate teste și pentru profesori, invațatori… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

