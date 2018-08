859.000 de locuitori din Germania au rădăcini româneşti Romanii sunt si cel mai mare grup de imigranti veniti din Balcani, o treime din totatul celor 2,6 milioane de oameni care s-au mutat in Germania din aceasta zona a Europei. Doar turcii, polonezii, rusii si kazahii sunt mai numerosi pe teritoriul german decat romanii. Informatiile se bazeaza pe un minirecensamant facut anul trecut. Numarul total de imigranti in Germania a ajuns la 19,3 milioane de oameni, adica aproape un sfert din populatia totala a tarii. Toti cei care nu s-au nascut cetateni germani sau care au cel putin un parinte care nu este cetatean german prin nastere sunt considerati… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Federatia asociatiilor de romani din Europa a anuntat, joi, ca a sesizat Consiliul National de Combatere a Disriminarii in cazul functionarului public care a declarat ca la mitingul din august al Diasporei se va goli Europa de „cersetori, hoti si curve“. „In afara tarii locuiesc peste 5 milioane de…

- La sfarșitul anului 2017 exista 857 de milioane de arme de foc deținute de civili in intreaga lume. Dintre acestea, doar 100 de milioane erau inregistrate. Elveția se situeaza pe primele locuri in lume in ceea privește numarul proprietarilor de arme, estimandu-se ca exista 3,4 milioane de arme la o…

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni are in acest an un buget cu 85 la suta mai mare decat in 2017, respectiv 12,58 de milioane de lei, din care 1,57 de milioane de lei au fost alocati proiectelor din domeniul educatiei. Potrivit ministrului Natalia Intotero care si-a prezentat luni bilantul la…

- Guvernul de la Beijing insista pe investitii in proiecte mari de infrastructura in Balcani si Europa Centrala si de Est, este concluzia celei mai recente editii a summitului 16 plus 1 de cooperare intre China si statele din regiune, organizat la Sofia. Circa 250 de companii chineze si reprezentanti…

- Cea mai recenta vizita a premierului Chinei la Berlin, o etapa dintr-o ofensiva chinezeasca a sarmului in vestul Europei, a fost o ocazie pentru companii mari germane precum BASF, SAP, Siemens, BMW si VW sa incheie acorduri de investitii, cercetare, dezvoltare si testare cu companii chineze.…

- Populatia Marii Britanii a depasit in mod oficial pragul de 66 de milioane de locuitori, insa cresterea anuala, de numai 0,6%, a fost cea mai mica de dupa 2004, a comunicat joi Oficiul National de Statistica, potrivit caruia, in intervalul anual iulie 2016-iunie 2017, romanii au oferit cel mai numeros…

- Un nou tip de criminalitate da batai de cap autoritaților germane: bande organizate escrocheaza statul german la alocațiile pentru copii. Acestea se folosesc de acte false pentru a profita de sistemul social german.

- Romanii sunt, dupa polonezi, cei mai numerosi imigranti din Regatul Unit, potrivit datelor oficiale guvernamentale din UK. Conform cifrelor citate de BBC News, numarul romanilor a crescut cu 25% din 2016 in 2017, ajungand la 411.000 de persoane. Polonezii raman cei mai numerosi imigranti din UK, estimandu-se…