- Institutul National de Sanatate Publica informeaza ca, in saptamana 17 – 23 ianuarie, 85,7% din decesele inregistrate au fost la persoane nevaccinate anti-COVID. Conform Raportului saptamanal de supraveghere, in saptamana mentionata, 38,9% din cazurile de COVID au fost inregistrate in Bucuresti, Timis,…

- In saptamana 3 9 ianuarie, 43,5 din cazurile de COVID 19 au fost inregistrate in Bucuresti, Cluj, Suceava, Timis si Brasov, potrivit raportului saptamanal de supraveghere furnizat de Institutul National de Sanatate Publica INSP . Potrivit INSP, 54,9 din cazurile confirmate au fost inregistrate la nevaccinati.Dintre…

- Institutul National de Sanatate Publica informeaza miercuri ca, in saptamana 20 - 26 decembrie, 88,9- din decesele COVID au fost inregistrate la persoane nevaccinate. Potrivit Raportului saptamanal de supraveghere, in saptamana 20 - 26 decembrie, 38,4- din cazurile COVID au fost inregistrate in Bucuresti,…

- Institutul National de Sanatate Publica informeaza miercuri ca, in saptamana 20 – 26 decembrie, 88,9% din decesele COVID au fost inregistrate la persoane nevaccinate, transmite Agerpres. Potrivit Raportului saptamanal de supraveghere, in saptamana 20 – 26 decembrie, 38,4% din cazurile COVID au fost…

- Aproape 70% din cazurile de COVID din ultima saptamana au fost la persoane nevaccinate, arata datele publicate joi de Institutul Național de Sanatate Publica (INSP). De asemenea, aproape 90% din decese au fost la persoane nevaccinate. In saptamana 8-14 noiembrie, 31.8% din totalul cazurilor…

- Aproape 74% din cazurile confirmate cu COVID din ultima saptamana au fost inregistrate la persoane nevaccinate, conform raportului transmis joi, 4 noiembrie, de Institutul National de Sanatate Publica.In saptamana 25-31 octombrie, 73,7% din cazurile confirmate si 89,7% dintre decesele inregistrate au…