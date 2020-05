Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, miercuri, inca 13 decese din cauza coronavirusului la nivel național. Bilanțul crește astfel la 854. Deces 842. Femeie, 80 ani, municipiul București. Data recoltarii: 29.04.2020. Data confirmarii: 30.04.2020. Data internarii: 29.04.2020 in Spitalul Universitar…

- Autoritațile romane au raportat alte noua decese ale unor pacienți care au fost infectați cu coronavirus, numarul morților ajungand la 827. Patru dintre cazuri sunt din județul Arad. Deces 820 Femeie, 83 ani, județ Arad. Data internarii: 18.04.2020 Spitalul Județean de Urgența Arad. Data recoltarii:…

- Institutul Național de Sanatate Publica a anunțat, astazi, 11 decese ale unor pacienți infectați cu coronavirus. Bilanțul total al morților a ajuns la 755. Deces 745 – Femeie, 65 ani, județ Bacau Data internare: 28.04.2020- Spitalul Clinic Județean de Urgența Iași. Este transferata in 29.04.2020 la…

- Șase noi decese ale unor pacienți infectați cu coronavirus au fost raportate, astazi, de Institutul Național de Sanatate Publica, numarul morților din Romania ajungand 723. Au fost raportate astazi decese din 6, 14 și 16 aprilie. Deces 718 Barbat, 65 ani, județ Suceava. Data internare: 18.03.2020-Spital…

- Noua decese ale unor persoane infectate cu coronavirus au fost raportate, astazi, de Grupul de Comunicare Strategica. Bilanțul din Romania a ajuns la 507 morți. Deces 499 Femeie, 78 ani din București. Data internarii: 04.04.2020 – Spital Militar Central București – ATI. Data recoltare: 06.04.2020. Data…

- Patru noi decese ale unor pacienți infectați cu COVID 19 au fost raportate, in aceasta dimineața, de Grupul de Comunicare Strategica, numarul total in Romania ajungand la 482. Deces 479 Femeie, 83 ani din județul Bacau. Data internarii: 30.03.2020 la Spitalul Județean de Urgența Bacau, secția ortopedie,…

- Grupul de Comunicare Strategica a raportat, in aceasta dimineața, alte șapte noi decese provocate de coronavirus, numarul cazurilor inregistrate in Romania ajungand la 227. Deces 221 Barbat, 88 de ani din București. Internat la Spitalul COVID-Colentina, in data de 03.04.2020 (in ATI), prin transfer…