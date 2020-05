Stiri pe aceeasi tema

- Crește numarul pacienților conectați la aparate de respirație asistata. Astfel, dintre persoanele internate in stare grava cu diagnosticul de Covid-19, peste 20 au nevoie de astfel de aparate. Totodata, in ultimele 24 de ore, in cadrul Centrului de triere de la Moldexpo au fost internați 46 pacienți…

- 231 dintre pacienții internați in spitalele din țara cu diagosticul de Covid-19 se afla stare grava, iar alți peste 500 - au starea de gravitate medie, anunța Ministerul Sanatații. Totodata, pe parcursul zilei de ieri au fost externate 64 de persoane care au finalizat tratamentul.

- In Republica Moldova sint inregistrate la ora actuala 4052 cazuri de infectare cu noul Coronavirus, dintre care 475 cazuri in Transnistria. In ultimele 24 de ore, in cadrul Centrului COVID-19, au fost internați 48 pacienți cu suspecție la COVID-19. Starea de sanatate a persoanelor infectate: 260 - stare…

- Centrul COVID-19 din Capitala si-a deschis usile. Primul pacient, un barbat din Chisinau, a fost adus cu o ambulanta vineri, in jurul orei 10:00. In total, in prima zi, 13 persoane au fost internate pentru 24 de ore, timp in care vor astepta rezultatele testelor.

- In total, 6.159 de pacienti au murit in spital dupa ce au fost diagnosticati cu Covid-19, a indicat Ministerul Sanatatii. 213.181 de persoane au fost testate pentru Covid-19, dintre care 55.242 au avut diagnostic pozitiv. Premierul Marii Britanii Boris Johnson se afla la Terapie Intensiva din cauza…

- Pâna astazi, 20 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 308 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 308 de persoane confirmate pozitiv, 31 au fost declarate vindecate și externate (22 la Timișoara, 8 la București și unul la Iași).…

- Pana sambata, 14 martie, la nivel national au fost confirmate 97 cazuri de cetateni infectati cu virusul COVID-19 (coronavirus), iar 6 pacienti sunt declarati vindecati si au fost externati.

- Ministerul Sanatații a anunțat, sambata dupa-amiaza, ca starea barbatului din Maramureș, infectat cu virusul Covid-19, s-a ameliorat, iar starea lui este stabila. De altfel, reprezentanții Ministerului anunța ca starea de sanatate a celor 3 persoane purtatoare de virus este buna.„Starea de…