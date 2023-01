85 de instituții publice își mută sistemele IT în cloud-ul gestionat…

85 de instituții și autoritați iși vor muta sistemele IT și serviciile publice electronice in Cloud-ul privat guvernamental, platforma IT care va gazdui sistemele informatice ale instituțiilor publice centrale, potrivit unui proiect de Hotarare de Guvern. Din lista lipsesc momentan ministere precum cel de Interne (MAI), de externe (MAE) ori al Apararii (MApN), dar și autoritați cheie precum arbitrul telecom (ANCOM).