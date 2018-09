Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au intervenit, in ultimele 24 de ore, la peste 3.900 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Au constatat 747 de infractiuni si au aplicat peste 7.000 de sanctiuni contraventionale in valoare de 2,7 milioane de lei, fiind retinute 548 de permise de conducere.

- Politistii au intervenit, in cursul zilei de ieri, la peste 3.400 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Au constatat 850 de infractiuni si au aplicat peste 10.000 de sanctiuni contraventionale, fiind retinute 427 de permise de conducere.

- Polițiștii salajeni continua acțiunile pentru siguranta cetatenilor, prevenirea faptelor antisociale si pentru mentinerea ordinii si linistii publice, in Sezonul Estival 2018. Peste 100 de infractiuni au fost constatate si zeci de certificate de inmatriculare au fost retrase. In perioada 2 iulie-5 august…

- Actiunile pentru siguranta comunitatii din ultima saptamana au avut ca rezultat prinderea in flagrant a 7 persoane, precum si dispunerea a 22 de masuri preventive. In trafic, pentru neregulile rutiere, 22 de conducatori auto au ramas fara permis.

- Acțiunile pentru siguranța comunitații din ultima saptamana au avut ca rezultat prinderea in flagrant a 7 persoane, precum și dispunerea a 22 de masuri preventive. In trafic, pentru neregulile rutiere, 22 de conducatori auto au ramas fara permis.​ In saptamana 23 – 29 iulie a.c., peste 400 de polițiști…

- La data de 25 iulie a.c., in localitatea Tureac, politistii Serviciului Rutier l-au depistat in trafic, pe un tanar, de 22 ani, din localitate, in timp ce conducea un autoturism. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de peste 0, 40 mg/l alcool pur in aerul expirat, motiv…

- In ultimele 24 de ore, polițiștii au intervenit la peste 3.000 de solicitari ale cetațenilor și au constatat 645 de infracțiuni. Peste 7.700 de politisti au acționat, la nivel național, in sistem integrat cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, ...

- Peste 600 de infractiuni au fost constatate in ultimele 24 de ore, fiind aplicate aproape 8.000 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 2.700.000 de lei, informeaza un comunicat al IGPR.