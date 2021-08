Stiri pe aceeasi tema

- O decizie a autoritaților din Taiwan de a eutanasia 154 de pisici de rasa descoperite in urma unui operațiuni pentru combaterea contrabandei a starnit revolta in toata țara și acum poate duce la schimbarea legilor și marirea sancțiunilor. Paza de coasta a interceptat in urma cu cateva zile o nava de…

- China a inceput lucrarile de construcție a unui nou proiect de centrala nucleara de 17 miliarde USD, pentru care va instala reactoare nucleare rusești la proiectul Xudabao din nord-estul Chinei. Potrivit World Nuclear News, unitatea Xudabao 3 este prima dintre cele patru unitați care se construiesc.…

- Presedintele chinez Xi Jinping a anuntat ca tara lui va dona altor state 2 miliarde de doze de vaccinuri anti-COVID-19 in 2021, a raportat televiziunea de stat CCTV, citata de Reuters. Mai mult, China ar urma sa doneze și 100 de milioane de doze mecanismului global de distributie de vaccinuri COVAX.

- Grupul american Apple a inregistrat in trimestrul aprilie-iunie 2021 un profit pe actiune si o cifra de afaceri peste asteptari, gratie vanzarilor de telefoane iPhone, care au crescut cu aproape 50%, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . Grupul cu sediul in Cupertino, California, a anuntat marti seara…

- Gigantul american Twitter a înregistrat în al doilea trimestru un beneficiu net si o cifra de afaceri mai bune decât era prevazut conform analizelor, cu 206 milioane de utilizatori activi, scrie Le Figaro citat de news.ro.Dupa anunt, piata a reactionat pozitiv, înregistrând…

- Romania alaturi de Franța au cel mai mare deficit de cont curent din Uniunea Europeana in primul trimestru al anului 2021, conform Eurostat. Franța a inregistrat un deficit de minus 11 miliarde de euro, iar Romania un deficit de minus trei miliarde de euro, iar urmatoarele doua țari in clasament sunt…

- Cele mai valoroase branduri din lume au inregistrat o creștere record a valorii lor conform clasamentului Kantar BrandZ Most Valuable Global Brands 2021, valoarea lor cumulata ajungand la 7.1 trilioane de dolari – echivalenta cu PIB – ul combinat al Franței și Germaniei. Creșterea, de 42%, este de patru ori…

- Yellen a declarat ca Statele Unite si alte tari isi continua eforturile pentru a convinge China sa sprijine planurile aprobate duminica de Grupul celor sapte economii avansate. Ea a spus ca spera ca Beijingul va decide ca este in interesul sau sa sprijine planurile, care solicita o taxa corporativa…