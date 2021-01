8.300 €/lună pentru liderul sindical care zice că nu face politică, dar s-a aliat cu Dăncilă și PSD Anunțul privind colaborarea dintre CNSRL-Frația și PSD a fost facut chiar pe pagina oficiala a PSD. „Președintele PSD Viorica Dancila a semnat miercuri, 6 noiembrie 2019, un acord de colaborare cu CNSLR FRAȚIA, la sediul PSD. Viorica Dancila considera ca aceasta colaborare este una foarte utila deoarece partidele de stanga au cooperat foarte bine cu sindicatele pe probleme importante pentru cetațeni”. Barascu este liderul confederației CNSRL Frația. Deși a semnat un acord cu PSD, pe pagina de prezentare, sindicatul spune ca nu face politica. „Confederatia este cea mai mare organizatie nationala… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump raspunde deciziei Twitter de a-i suspenda definitiv contul și declara ca intenționeaza sa lanseze o platforma concurenta, iar pentru acest lucru negociaza deja cu diferite alte site-uri. Anunțul a fost facut pe contul de Twitter al instituției prezidențiale POTUS, dar platforma a eliminat…

- Romania va ajuta agricultorii din Republica Moldova. Anunțul a fost facut de președintele Klaus Iohannis aflat, intr-o vizita oficiala la Chișinau.„Știu cat de afectați au fost agricultorii. De aceea, Romania are in vedere sprijinirea agricultorilor din R. Moldova, prin acordarea ca ajutor extern a…

- Președintele romaniei, Klaus Iohannis, aflat intr-o vizita in R. Moldova a anunțat un nou pachet de sprijin din partea romaniei pentru cetațenii Republicii Moldova. Anunțul a fost facut in cadrul unei conferințe de presa, transmite Știri.md. Prin acest pachet de sprijin, Romania are in vedere urmatoarele:…

- FashionUP, unul dintre cei mai mari retaileri locali online de moda, cu operațiuni in patru țari, a intrat in insolvența, la propria cerere, releva date analizate de Profit.ro. La finele anului trecut, datoriile companiei depașeau 17 milioane de lei. La inceputul lunii noiembrie, Robert Berza, șeful…

- „Stiti foarte bine ca slujbele, in Romania, se pot desfașura respectand masurile de protecție sanitara, condițiile, reglementarile. Toate masurile care nu sunt foarte complicate. Deci slujbele se desfașoara”, a declarat Ludovic Orban. Ludovic Orban face anunțul zilei despre pensii. Vești bune Șeful…

- Președintele interimar al PSD Vrancea, deputatul Nicușor Halici, a transmis vrancenilor și romanilor un mesaj de unitate cu ocazia implinirii a 102 ani de la Unirea cea Mare dar și cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei. „Dragi romani! Sunt unul din fiii milioanelor de romani, inaintași care și-au jertfit…

- Klaus Iohannis a avertizat, dupa o vizita la call-centerul de la Arena Naționala al DSP București, ca daca romanii nu vor respecta normele și legile ar putea fi impus restricții suplimentare. Președintele a explicat ca vaccinul anti-COVID-19 ar urma sa ajunga in Romania abia la anul. ”Am gasit mulți…

- Astfel, in intervalul 13 – 20 noiembrie, OTP Bank ofera persoanelor fizice Pachetul LeZero care include cont curent, card de debit Mastercard, Internet și Mobile Banking, Alerte SMS (Control Card și Control Cont), cu ZERO costuri pe viața și ZERO condiții lunare de incasare și tranzacționare. Se desființeaza…