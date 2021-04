Stiri pe aceeasi tema

- In lunile aprilie si mai vor intra in Romania peste 8,3 milioane de doze de vaccin anti-Covid, a anunțat secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Andrei Baciu, in cadrul unei conferințe de presa. In perioada urmatoare, pe langa Pfizer, Moderna și AstraZeneca, țara noastra va primi și primele tranșe…

- Compania Johnson&Johnson va incepe livrarea vaccinurilor anti-Covid in Europa și Romania. Uniunea Europeana a comandat 200 de milioane de doze Vaccinul Johnson&Johnson a fost aprobat de catre autoritațile de reglementare din cadrul Uniunii Europene la mijlocul lunii martie, dupa aprobarea vaccinurilor…

- Comisarul european pentru piata interna, Thierry Breton, estimeaza ca pana la jumatatea lunii iulie populatia Uniunii Europene va putea fi imunizata cu toate vaccinurile care pana atunci vor fi livrate statelor membre, toate produse in blocul comunitar, relateaza agentia EFE. „Avem clar in mainile noastre…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu a declarat marti ca Romania se claseaza pe locul sase la nivel european ca numar de doze administrate si pe locul 23 la nivel global. „Activitatea ne claseaza la un total de doze administrate pe un loc sase la nivel european si cu un total de doze…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu a declarat marti ca Romania se claseaza pe locul sase la nivel european ca numar de doze administrate si pe locul 23 la nivel global. ‘Activitatea ne claseaza la un total de doze administrate pe un loc sase la nivel european si cu un total de doze…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu a declarat marti ca Romania se claseaza pe locul sase la nivel european ca numar de doze administrate si pe locul 23 la nivel global. „Activitatea ne claseaza la un total de doze administrate pe un loc sase la nivel european si cu un total de doze…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Andrei Baciu, a declarat, marti, ca Romania va primi in perioada urmatoare mai multe tranșe de vaccinuri Pfizer/BioNTech, Moderna și AstraZeneca.

- Seful DSU, Raed Arafat, a declarat ca dorinta de vaccinare impotriva COVID-19 este foarte mare in Romania, iar acesta este un lucru bun, dar si ca tinta este de 10 milioane de persoane vaccinate pentru a reveni cat mai aproape de normalitate, potrivit g4media.ro. ,,Este foarte bine ca exista dorinta…