83 de reacții adverse la aproape 30.000 de doze de vaccin anti-COVID administrate în Timiș până acum In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 378 de vaccinuri. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 91 de vaccinuri, 60 doze de rapel. De asemenea, in cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, la nivelul județului Timiș, s-au administrat 287 de vaccinuri. Conform DSP Timiș, de la […] Articolul 83 de reacții adverse la aproape 30.000 de doze de vaccin anti-COVID administrate in Timiș pana acum a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

