83 de incendii de miriști în fiecare zi. Fenomenul arderilor de vegetație uscată a atins o amploare fără precedent în ultimii 5 ani Garda de Mediu avertizeaza, luni, ca fenomenul arderilor de vegetatie uscata a atins o amploare fara precedent in ultimii 5 ani, zilnic fiind inregistrate 83 de astfel de incendii. "In fiecare zi din 2022, 83 de persoane din Romania au dat foc unui camp, pentru a scapa de vegetatie.

