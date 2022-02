Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 27.000 de elevi infectați cu Covid in doar 7 zile. Ministrul Educației: Urmatoarele doua saptamani vor fi grele pentru toata lumea Aproximativ 27.000 de elevi infectați cu Covid in doar 7 zile. Ministrul Educației: Urmatoarele doua saptamani vor fi grele pentru toata lumea Tulpina Omicron…

- ATENȚIE PARINȚI, mii de elevi infectați cu COVID-19, in ultimele zile, situația pare sa devina critica de la o zi la alta The post ATENȚIE PARINȚI! Mii de elevi infectați cu COVID-19, in ultimele zile first appeared on Partener TV .

- Pana astazi, 27 ianuarie, ultima raportare arata ca sunt 70 de elevi și preșcolari confirmați cu Covid și 20 de cadre didactice pozitive in județul Neamț. Potrivit prof. Mihai Obreja, inspectorul școlar general, in acest moment sunt 20 de clase care au trecut la cursuri online și nici o școala in care…

- Peste 100 de elevi din unitatile de invatamant din judetul Vrancea si 44 de cadre didactice sunt infectati cu COVID-19, a informat, astazi, Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Vrancea. ‘Conform datelor primite din scoli, la acest moment sunt infectati cu virusul SARS-CoV-2 108 elevi si 44 de persoane…

- Printr-un comunicat al Prefecturii Prahova se anunța ca in cursul zilei de luni, 10 ianuarie, ”pe raza judetului nostru a fost inregistrat un nou focar activ de Covid-19 la Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascar" din Campina - 29 de pozitivi (doi angajați și 27 de elevi) ramași in izolare la domiciliu,…

- Doi angajati si 27 de cursanti au fost diagnosticati cu infectia cu SARS-CoV-2.„Astazi, 10 ianuarie 2022, pe raza judetului nostru, a fost inregistrat un nou focar activ de Covid-19 la Scoala de Agenti de Politie " Vasile Lascar" din Campina, 29 de pozitivi (2 angajati si 27 de elevi) ramasi in izolare…

- Directia de Sanatate Publica Prahova a declarat, luni, focar de COVID-19 la Scoala de Agenti de Politie " Vasile Lascar" din Campina, unde doi angajati ai institutiei si 27 de cursanti au fost diagnosticati cu infectia cu SARS-CoV-2. La nivelul judetului Prahova, unu din sase teste efectuate in ultimele…

- Situatie actualizata la nivelul judetului Constanta, privind noul coronavirus Conform datelor furnizate de DSP Constanta, la nivelul judetului au fost confirmati, de la inceputul pandemiei, pana in prezent 3.058 de elevi. De la inceputul pandemiei si pana in acest moment au fost confirmate 2.319 cazuri…