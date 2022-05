Stiri pe aceeasi tema

- Turismul se plaseaza in randul celor mai slab platite sectoare din economie, la egalitate cu Sport & Wellness sau Paza si protectie, in conditiile in care 82% dintre angajatii din domeniu castiga sub salariul mediu net pe economie, potrivit datelor unei platforme de recrutare, potrivit Agerpres.…

- ”Antreprenorul este un erau pozitiv sau negativ. E un erou negativ daca o tine pe mama zece ani pe salariul minim pe economie, si nu ii creste salariul decat atunci cand creste salariul minim de la stat. Caz concret, in industria confectiilor, pentru zeci, sute de mii de femei, in aceasta tara”, a spus…

- Ministrul Educației a afirmat ca salariul unui profesor debutant ar trebui sa fie cat un salariu mediu net pe economie si ca va propune inclusiv la nivel de lege ca debutanții sa aiba un anumit nivel salarial.

- Variantele care vin, deocamdata pe surse, legate de impozitul progresiv nu suna bine. Este evidenta dorința guvernanților de a scoate bani mai mulți din impozite, cu orice preț. Varianta cu 16% impozit pe salariile medii pe economie suna dezastruos pentru puterea de cumparare a romanilor. Guvernanții…

- Castigul salarial mediu brut a fost, in luna martie a acestui an, de aproximativ 6.400 de lei, cu 342 de lei mai mare decat in februarie, iar castigul mediu net s-a apropiat de 4.000 de lei, de asemenea, in crestere cu 216 lei, potrivit Institutului National de Statistica. Cel mai mult au castigat angajatii…

- Numarul salariaților vranceni a ramas constant in ultimii ani deși criza economica cauzata de pandemia de Covid a creat probleme in mediul de afaceri din județ. La nivelul județului sunt peste 56 mii de salariați care lucreaza in mediul privat, iar circa trei sferturi dintre aceștia au contracte pentru…

- Salariul mediu net pe economie din Romania a ajuns, in ianuarie, la 3.698 de lei, in scadere cu 4,7% fata de ultima luna din 2021, arata un raport al Institutului Național de Statistica publicat marți, 15 martie.Raportat la perioada ianuarie 2022 - decembrie 2021, salariul mediu brut a scazut…

- Salariul mediu net pe economie din Romania a ajuns, in ianuarie, la 3.698 de lei, in scadere cu 4,7% fata de ultima luna din 2021, valorile cele mai mari fiind inregistrate in activitatile de servicii in tehnologia informatiei (inclusiv activitati de servicii informatice), cu un cuantum de 8.940 lei,…