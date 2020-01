Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au ajuns la spital in urma unei batai generalizate care a avut loc la sfarsitul petrecerii de Revelion la un hotel din Baia Mare, informeaza news.ro. A fost nevoie de intervenția a zeci de polițiști, trei ambulante si un echipaj SMURD. Bataie generala intr-un hotel de 4 stele din Baia…

- Pompierii din Cluj au intervenit timp de mai bine de cinci ore pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un fanar, in care au ars peste 1.000 de baloți de paie. Primele indicii arata ca focul a pornit din cauza unor artificii folosite necorespunzator in noaptea de Revelion, potrivit Mediafax.Potrivit…

- Pompierii au fost solicitati sa intervina de urgenta, joi, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o conducta de gaz sparta... The post Pericol urias de explozie in vestul tarii! Oameni evacuati, au intervenit pompierii si SMURD (video) appeared first on Renasterea banateana .

- Tragedie pe calea ferata! Marti dimineata, doua trenuri s-au ciocnit frontal, atat de puternic incat peste 15 oameni s-au stins din viata. Conform spuselor oficialilor, peste alti 40 de oameni au fost raniti, relateaza channelnewsasia.com.

- Zeci de mii de case sunt in pericol sa fie mistuite de flacari in California, unde a fost decretata stare de urgenta in intreg statul. Mai multe regiuni au fost maturate de flacari devastatoare, care au inaintat cu viteza, ajutate si de vantul puternic din ultimele zile. Peste 180.000 de oameni au fost…

- Doi adolescenti au ajuns miercuri dimineata la spital in urma unui accident rutier petrecut in cartierul Cotu Mic. Cei doi frati se aflau pe un moped, iar la intersectia strazilor Romanilor cu Ion Neculce nu au fost observati de soferul unei autoutilitare. Primele concluzii ale politistilor au fost…

- In aceasta dimineața a avut loc un accident rutier pe DN 6, la ieșirea din Caransebeș spre Lugoj. Doua autoturisme s-au ciocnit. La fața locului au ajuns de urgența un echipaj de descarceraare și unul SMURD, din cadrul Detașamentului de Pompieri Caransebeș. The post Accident in Caransebeș. Oameni raniți,…

- Accident grav in Hunedoara. Doi oameni au murit și doi au fost raniți dupa ce microbuzul in care se aflau s-a lovit violent de un tir. Cele patru persoane, trei femei și un barbat se intorceau din Germania și voiau sa ajunga in localitatea natala, Brad.